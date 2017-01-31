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Життя рекордній кількості малюків врятували торік у...
Лікарям вдалося виходити 103 малюка з критично низькою вагою.
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У Чорному морі обстріляли транспортний літак ЗСУ -...
Літак був обстріляний з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок.
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Леонід Дергач був викладачем юридичного факультету Чернівецького національного університету.
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У столиці активісти облили червоною фарбою відділення російських банків...
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У діях депутата Сергія Рибалки є повний склад злочину, - Олексій...
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Сьогодні о 17:18
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20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
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