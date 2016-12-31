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Нардеп Лещенко зробив пропозицію своїй дівчині в новорічну ніч

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Жахливий теракт у Стамбулі: 39 загиблих

31.12.2016 о 23:10

Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017

31.12.2016 о 22:02

Пасажирка кинулася під поїзд на станції київського метро

31.12.2016 о 21:35

Сорос про Трампа: США обрали президентом шахрая і потенційного диктатора

31.12.2016 о 21:00

Російська фігуристка може втратити «золото» Олімпіади через допінг-скандал

31.12.2016 о 20:35

Apple заблокувала утиліту Prometheus, що дозволяє зробити відкат на більш ранні...

31.12.2016 о 19:58

В Росії підстрелили бійця Мірзаєва, який кілька років тому вбив студента у...

31.12.2016 о 19:22

Унікальна комета пролетить над Землею

31.12.2016 о 19:00

Фатальна ДТП на Волині: троє людей загинуло, ще двоє у реанімації

31.12.2016 о 18:33

Мін’юст прийняв рішення про повернення з РФ політв’язня Вигівського

31.12.2016 о 18:00

Святковий марафон в Києві: сотні Санта Клаусів пробігли центром міста

31.12.2016 о 17:35

Гройсман думає, що найгірше для українців вже позаду

31.12.2016 о 16:52

Поведінка Путіна – це поведінка вбивці, – Маккейн

31.12.2016 о 16:23

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди після Нового року

31.12.2016 о 16:00

У Міжнародному олімпійському комітеті обіцяють ввести нові санкції проти...

31.12.2016 о 15:29

Маккейн заявив, що Конгрес США буде підтримувати Україну, незалежно від...

31.12.2016 о 14:57

Ким був боєць «Козак», якого безжально закатували бойовики

31.12.2016 о 14:23

Бойовики різко збільшили обстріли

31.12.2016 о 13:51

Після висилки дипломатів оптимізму щодо покращення стосунків між США і РФ...

31.12.2016 о 13:27

Два вибухи пролунали на ринку у Багдаді: 18 загиблих, 38 поранених

31.12.2016 о 12:58

Трамп не планує розмовляти з Путіном про нововведені санкції

31.12.2016 о 12:31

Трамп висміяв відомі канали CNN та NBC