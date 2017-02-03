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Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми

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Як працює мобільний додаток від «Укрзалізниці»: перші враження пасажирів

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Саакашвілі звинуватив Порошенка у плагіаті

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Слідство розкрило схему фінансування Глазьєвим одеських сепаратистів...

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«Висміювання Трампа»: європейські телеканали запустили сатиричний проект...

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Штаб АТО, - сьогодні двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені