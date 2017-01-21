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На Донеччині 16-річний хлопець зберігав 600 патронів і наркотики (фото)

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Теракт в таборі біженців на кордоні із Сирією: велика кількість загиблих

21.01.2017 о 23:57

Заступник керівника Львівської таможні впійманий на хабарництві

21.01.2017 о 22:58

Нова мінімальна зарплата: на що її вистачить українцям

21.01.2017 о 21:56

Депутат Парасюк шокував своєю заявою всю Західну Україну (відео)

21.01.2017 о 20:57

Як пройшов день на території зони АТО

21.01.2017 о 20:34

Священник-аферист був затриманий поліцією Києва

21.01.2017 о 19:56

Тисячі жінок в Європі протестують проти Трампа: фото

21.01.2017 о 19:28

На Прикарпатті сталося лобове зіткнення пасажирського автобуса і...

21.01.2017 о 18:58

В Миколаєві хлопець кілька діб катував свою дівчину

21.01.2017 о 18:29

Шахтарі відмовилися здавати кров бойовикам «ДНР»

21.01.2017 о 17:56

Поліція вже протоптала стежку до їхнього дому: екс-дружина Алієва знову...

21.01.2017 о 17:28

На Львівщині згоріло два куполи дерев'яної церкви (фото)

21.01.2017 о 16:58

Українські БТР-амфібії протестовано в Індонезії

21.01.2017 о 16:25

Пєсков назвав «неконструктивною» позицію команди Обами по Україні

21.01.2017 о 15:56

В Італії в ДТП потрапив автобус з дітьми з Угорщини, 16 загиблих

21.01.2017 о 15:29

Жити по-новому: сайт Білого дому позбувся розділів про ЛГБТ та клімат

21.01.2017 о 14:52

Для танго потрібні двоє, – Пєсков розповів, яких взаємин Кремль прагне з...

21.01.2017 о 14:27

У Житоморі масово отруїлися діти

21.01.2017 о 13:53

Киянину нарахували 10 тисяч за тепло

21.01.2017 о 13:31

Ми не віримо вам більше: Moby випустив яскравий кліп з Трампом та Україною

21.01.2017 о 12:55

У Києві застрелили адвоката

21.01.2017 о 12:27

У Києві п'яний водій протаранив 4 автомобілі (фото)