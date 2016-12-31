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Інформаційне агентство «єдність»
Досьє Пресман Олександр Семенович
Стрічка новин
Сьогодні о 09:40
Нардеп Лещенко зробив пропозицію своїй дівчині в новорічну ніч
Сьогодні о 09:01
Жахливий теракт у Стамбулі: 39 загиблих
31.12.2016 о 23:10
Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017
31.12.2016 о 22:02
Пасажирка кинулася під поїзд на станції київського метро
31.12.2016 о 21:35
Сорос про Трампа: США обрали президентом шахрая і потенційного диктатора
31.12.2016 о 21:00
Російська фігуристка може втратити «золото» Олімпіади через допінг-скандал
31.12.2016 о 20:35
Apple заблокувала утиліту Prometheus, що дозволяє зробити відкат на більш ранні...
31.12.2016 о 19:58
В Росії підстрелили бійця Мірзаєва, який кілька років тому вбив студента у...
31.12.2016 о 19:22
Унікальна комета пролетить над Землею
31.12.2016 о 19:00
Фатальна ДТП на Волині: троє людей загинуло, ще двоє у реанімації
31.12.2016 о 18:33
Мін’юст прийняв рішення про повернення з РФ політв’язня Вигівського
31.12.2016 о 18:00
Святковий марафон в Києві: сотні Санта Клаусів пробігли центром міста
31.12.2016 о 17:35
Гройсман думає, що найгірше для українців вже позаду
31.12.2016 о 16:52
Поведінка Путіна – це поведінка вбивці, – Маккейн
31.12.2016 о 16:23
Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди після Нового року
31.12.2016 о 16:00
У Міжнародному олімпійському комітеті обіцяють ввести нові санкції проти...
31.12.2016 о 15:29
Маккейн заявив, що Конгрес США буде підтримувати Україну, незалежно від...
31.12.2016 о 14:57
Ким був боєць «Козак», якого безжально закатували бойовики
31.12.2016 о 14:23
Бойовики різко збільшили обстріли
31.12.2016 о 13:51
Після висилки дипломатів оптимізму щодо покращення стосунків між США і РФ...
31.12.2016 о 13:27
Два вибухи пролунали на ринку у Багдаді: 18 загиблих, 38 поранених
31.12.2016 о 12:58
Трамп не планує розмовляти з Путіном про нововведені санкції
31.12.2016 о 12:31
Трамп висміяв відомі канали CNN та NBC
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Ексклюзив! Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
17.12.2016 о 11:36
Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
Український спортсмен битиметься за титул чемпіона світу.
Я шила одяг із маминих суконь але, крім дірок і безглуздих шматків, нічого не виходило - модельєр Ніна Біляєва
13.09.2016 о 11:20
Я шила одяг із маминих суконь але, крім дірок і безглуздих шматків, нічого не виходило - модельєр Ніна Біляєва
Бойовики знову почали істерику щодо наступу «Правого сектора»
28.06.2016 о 13:00
Бойовики знову почали істерику щодо наступу «Правого сектора»
Захарченка можуть зняти з посади
28.06.2016 о 12:30
Захарченка можуть зняти з посади
Досьє Васюник Ігор Васильович
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Інтерв`ю
Резонанс «Запрошуємо на ялинку у Кремль» - Путін не захотів висилати американських дипломатів
30.12.2016 о 16:06
«Запрошуємо на ялинку у Кремль» - Путін не захотів висилати американських...
Президент РФ зауважив, що Росія буде вибудовувати стосунки зі США, виходячи з політики нового президента...
У поліції прокоментували затримання овідіопольського вбивці
30.12.2016 о 15:28
У поліції прокоментували затримання овідіопольського вбивці
«Я хочу, щоб Одеса боялася» - затриманий овідіопольський вбивця
30.12.2016 о 15:10
«Я хочу, щоб Одеса боялася» - затриманий овідіопольський вбивця
Одеська поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві матері та дитини
30.12.2016 о 14:33
Одеська поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві матері та дитини

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