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Поранений в Авдіївці фотограф розповів, що сталося...
Він приїхав в Авдіївку разом з другом Володимиром.
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Розмова Порошенка з Трампом – в Білому домі зробили...
У Дональда Трампа позитивно оцінили розмову.
04.02.2017 о 17:48
Перша всеукраїнська конференція учасників АТО проходить...
Конференція ініційована обласною організацією Спілки ветеранів АТО та присвячена проблемам повернення...
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Чому НАЗК не перевіряє електронні декларації
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Ужгороду загрожує підтоплення через льодовий «затор» у Словаччині
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У Донецьку на багатоповерхівці встановили український прапор - соцмережі
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«Є багато вбивць». Трамп не став заперечувати журналісту, який назвав...
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Російський телепропагандистів Кисельов: ЦРУ годувалася з руки СБУ ( Відео)
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В ОБСЄ оприлюднили нові деталі вбивства одного з ватажків бойовиків
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В ООН обурилися, що Україна не платить пенсії жителям ОРДЛО
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Нардеп із «блокади» вдарив поліцейського на блокпості – поліція
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Бельгійський професор засуджений в Ірані до смертної кари
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Окупанти закрили Керченську переправу
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Цинізм російської влади виходить на новий рівень, – політик про події на...
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Клімкін про плани Австрії щодо санкцій: Хіба не схиблена логіка?
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Поранений в Авдіївці фотограф розповів, що сталося насправді
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У Лаврова заявили, що Україна «тримає свою тему» військовими провокаціями
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Місто перетворюється у руїну – з’явились свіжі фото з окупованого Донецька
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Посол Чалий: Між президентами України і США є взаємна довіра, і це - головне
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В Авдіївці є газ і тепло, вода за графіком – Жебрівський
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У Палату представників США повторно внесли Акт на підтримку України
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Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
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29.04.2016 о 21:00Маршрут Святого Якова в Україні: бюджетний туризм на межі з...Відчайдушні ентузіасти взялися промаркувати загальноєвропейський туристичний пішохідний маршрут територією України. Відтепер зі...21.04.2016 о 20:00Ілля Сагайдак: «В системі паркувального простору потрібні...Лише такий підхід розвантажить столицю, впевнений заступник мера Києва.
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20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
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