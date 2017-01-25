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Сьогодні о 12:54
Кияни можуть отримати міські гранти на капремонт і...
Кожна будинкова громада столиці має можливість отримати від міста оплату 70% вартості робіт.
Сьогодні о 11:10
Трамп поділився першими враженнями від життя у Білому домі
Президент дуже задоволений якістю системи зв'язку у резиденції.
Сьогодні о 09:57
Генерали й «начальство на горі» матюкаються - нардеп...
За словами екс-комбата "Донбасу", о 10:00 до блокадників приїдуть керівники Луганської області.
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Сьогодні о 12:54
Кияни можуть отримати міські гранти на капремонт і термомодернізацію...
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Чоловік, який влаштував стрілянину в Одесі, застрелився – поліція
Сьогодні о 12:18
Міністр інфраструктури нагадав керівнику «Укрзалізниці» Балчуну, що той -...
Сьогодні о 12:00
Коломойський більше не буде фінансувати Дніпро
Сьогодні о 11:46
У Києві камери відеоспостереження допомогли викрили зловмисника, який...
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«Із бойлера вилився окріп та попав на дівчинку» - у поліції встановлюють...
Сьогодні о 11:10
Трамп поділився першими враженнями від життя у Білому домі
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У ЗСУ показали, як український міномет «Молот» злітає у повітря (відео)
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В Індії помер російський посол
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У Польщі обіцяють «серйозні наслідки» для України через заборону на в'їзд...
Сьогодні о 09:57
Генерали й «начальство на горі» матюкаються - нардеп розповів, як...
Сьогодні о 09:38
Перший заступник мера Ужгорода вимагав у підприємця гроші
Сьогодні о 09:20
Курс валют на 26 січня
Сьогодні о 08:38
Розенко повідомив коли варто очікувати зростання рівня пенсій
Сьогодні о 08:04
Чоловік у Києві продавав власноруч вирощену марихуану
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Стережіться!: В Києві автограбіжники придумали новий спосіб обману
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Замучила совість!: на Луганщині бойовик здався поліції
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Українське телебачення будуть українізовувати: стверджують в кабміні
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Аваков анонсував звіт по розслідуванню вбивства Шеремета
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Екологічна катастрофа в Дніпропетровській області (фото)
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Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
Український спортсмен битиметься за титул чемпіона світу.
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29.05.2016 о 11:00У дитинстві на схилах Олександрівської лікарні я викопувала залишки...У День міста ми розмовляємо із Ольгою Богомолець про Київ та киян.10.05.2016 о 19:00На українському відборі «Євробачення» вболівала за Hardkiss, але вірю в...Проте співачка побоюється, що серйозну пісню Джамали європейці не зможуть зрозуміти.
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29.04.2016 о 21:00Маршрут Святого Якова в Україні: бюджетний туризм на межі з...Відчайдушні ентузіасти взялися промаркувати загальноєвропейський туристичний пішохідний маршрут територією України. Відтепер зі...21.04.2016 о 20:00Ілля Сагайдак: «В системі паркувального простору потрібні...Лише такий підхід розвантажить столицю, впевнений заступник мера Києва.
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20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
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У Польщі обіцяють «серйозні наслідки» для України через заборону на в'їзд меру...
Польське МЗС вимагає скасування рішення щодо мера Роберта Хоми.