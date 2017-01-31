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Журналіст закликав росіян заглянути в очі українців, які гинуть від рішень...

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Неочікувана реакція львів’ян на російськомовного перехожого (смішне відео)

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Поліція вилучила наркотиків на 20 мільйонів гривень (фото, відео)

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В Авдіївці впіймали корегувальника вогню проросійських бойовиків

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Бойовик дав перші свідчення СБУ, як потрапив у полон під Авдіївкою

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Росія змінила стратегію,- голова контррозвідки СБУ

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Савченко знову заговорила про «здачу» Криму за Донбас

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У столиці активісти облили червоною фарбою відділення російських банків...

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Путін не збирається виконувати Мінських угод, - Трепак

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У діях депутата Сергія Рибалки є повний склад злочину, - Олексій...

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Польща подасть скаргу на Росію до міжнародного суду в Гаазі

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Життя рекордній кількості малюків врятували торік у столичному...

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Український військовий, що загинув під Авдіївкою, був викладачем...

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The Washington Post про Авдіївку: Путін підштовхує Трампа поступитися Україною

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