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21.01.2017 о 17:56
Поліція вже протоптала стежку до їхнього дому: екс-дружина...
Поліція зафіксувала тілесні ушкодження у медиків і все передала правоохоронцям.
21.01.2017 о 17:28
На Львівщині згоріло два куполи дерев'яної церкви (фото)
Унаслідок пожежі було знищено два куполи церкви на площі 50 кв.м.
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Сьогодні о 03:27
На Донеччині 16-річний хлопець зберігав 600 патронів і наркотики (фото)
Сьогодні о 01:36
Теракт в таборі біженців на кордоні із Сирією: велика кількість загиблих
21.01.2017 о 23:57
Заступник керівника Львівської таможні впійманий на хабарництві
21.01.2017 о 22:58
Нова мінімальна зарплата: на що її вистачить українцям
21.01.2017 о 21:56
Депутат Парасюк шокував своєю заявою всю Західну Україну (відео)
21.01.2017 о 20:57
Як пройшов день на території зони АТО
21.01.2017 о 20:34
Священник-аферист був затриманий поліцією Києва
21.01.2017 о 19:56
Тисячі жінок в Європі протестують проти Трампа: фото
21.01.2017 о 19:28
На Прикарпатті сталося лобове зіткнення пасажирського автобуса і...
21.01.2017 о 18:58
В Миколаєві хлопець кілька діб катував свою дівчину
21.01.2017 о 18:29
Шахтарі відмовилися здавати кров бойовикам «ДНР»
21.01.2017 о 17:56
Поліція вже протоптала стежку до їхнього дому: екс-дружина Алієва знову...
21.01.2017 о 17:28
На Львівщині згоріло два куполи дерев'яної церкви (фото)
21.01.2017 о 16:58
Українські БТР-амфібії протестовано в Індонезії
21.01.2017 о 16:25
Пєсков назвав «неконструктивною» позицію команди Обами по Україні
21.01.2017 о 15:56
В Італії в ДТП потрапив автобус з дітьми з Угорщини, 16 загиблих
21.01.2017 о 15:29
Жити по-новому: сайт Білого дому позбувся розділів про ЛГБТ та клімат
21.01.2017 о 14:52
Для танго потрібні двоє, – Пєсков розповів, яких взаємин Кремль прагне з...
21.01.2017 о 14:27
У Житоморі масово отруїлися діти
21.01.2017 о 13:53
Киянину нарахували 10 тисяч за тепло
21.01.2017 о 13:31
Ми не віримо вам більше: Moby випустив яскравий кліп з Трампом та Україною
21.01.2017 о 12:55
У Києві застрелили адвоката
21.01.2017 о 12:27
У Києві п'яний водій протаранив 4 автомобілі (фото)
Ексклюзив!
17.12.2016 о 11:36
Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
Український спортсмен битиметься за титул чемпіона світу.
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29.05.2016 о 11:00У дитинстві на схилах Олександрівської лікарні я викопувала залишки...У День міста ми розмовляємо із Ольгою Богомолець про Київ та киян.10.05.2016 о 19:00На українському відборі «Євробачення» вболівала за Hardkiss, але вірю в...Проте співачка побоюється, що серйозну пісню Джамали європейці не зможуть зрозуміти.
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29.04.2016 о 21:00Маршрут Святого Якова в Україні: бюджетний туризм на межі з...Відчайдушні ентузіасти взялися промаркувати загальноєвропейський туристичний пішохідний маршрут територією України. Відтепер зі...21.04.2016 о 20:00Ілля Сагайдак: «В системі паркувального простору потрібні...Лише такий підхід розвантажить столицю, впевнений заступник мера Києва.
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20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
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Резонанс
20.01.2017 о 19:30
Володимир Гройсман перетворився на Трампа та аніме «няшу» (фото)
Окрім пана Володимира роль "няші" приміряли також і інші політики.