Київ -1 ºC , 5 м/с
туманно
Сьогодні о 09:01
Жахливий теракт у Стамбулі: 39 загиблих
Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців, додав міністр.
31.12.2016 о 12:00
Пан Гі Мун прощається з ООН
10 років на посаді були для нього часом безперервного випробування.
31.12.2016 о 10:27
Адміністратор е-декларацій: З 1 січня реєстр під загрозою
Доукомплектация і модернізація реєстру - це процеси, які вимагають часу, однак вони досі навіть не розпочаті.
Стрічка новинБільше новин
Сьогодні о 09:40
Нардеп Лещенко зробив пропозицію своїй дівчині в новорічну ніч
Сьогодні о 09:01
Жахливий теракт у Стамбулі: 39 загиблих
31.12.2016 о 23:10
Російський політолог описав підступні плани Кремля у 2017
31.12.2016 о 22:02
Пасажирка кинулася під поїзд на станції київського метро
31.12.2016 о 21:35
Сорос про Трампа: США обрали президентом шахрая і потенційного диктатора
31.12.2016 о 21:00
Російська фігуристка може втратити «золото» Олімпіади через допінг-скандал
31.12.2016 о 20:35
Apple заблокувала утиліту Prometheus, що дозволяє зробити відкат на більш ранні...
31.12.2016 о 19:58
В Росії підстрелили бійця Мірзаєва, який кілька років тому вбив студента у...
31.12.2016 о 19:22
Унікальна комета пролетить над Землею
31.12.2016 о 19:00
Фатальна ДТП на Волині: троє людей загинуло, ще двоє у реанімації
31.12.2016 о 18:33
Мін’юст прийняв рішення про повернення з РФ політв’язня Вигівського
31.12.2016 о 18:00
Святковий марафон в Києві: сотні Санта Клаусів пробігли центром міста
31.12.2016 о 17:35
Гройсман думає, що найгірше для українців вже позаду
31.12.2016 о 16:52
Поведінка Путіна – це поведінка вбивці, – Маккейн
31.12.2016 о 16:23
Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди після Нового року
31.12.2016 о 16:00
У Міжнародному олімпійському комітеті обіцяють ввести нові санкції проти...
31.12.2016 о 15:29
Маккейн заявив, що Конгрес США буде підтримувати Україну, незалежно від...
31.12.2016 о 14:57
Ким був боєць «Козак», якого безжально закатували бойовики
31.12.2016 о 14:23
Бойовики різко збільшили обстріли
31.12.2016 о 13:51
Після висилки дипломатів оптимізму щодо покращення стосунків між США і РФ...
31.12.2016 о 13:27
Два вибухи пролунали на ринку у Багдаді: 18 загиблих, 38 поранених
31.12.2016 о 12:58
Трамп не планує розмовляти з Путіном про нововведені санкції
31.12.2016 о 12:31
Трамп висміяв відомі канали CNN та NBC
Ексклюзив!
17.12.2016 о 11:36
Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
Український спортсмен битиметься за титул чемпіона світу.
|
-
29.05.2016 о 11:00У дитинстві на схилах Олександрівської лікарні я викопувала залишки...У День міста ми розмовляємо із Ольгою Богомолець про Київ та киян.10.05.2016 о 19:00На українському відборі «Євробачення» вболівала за Hardkiss, але вірю в...Проте співачка побоюється, що серйозну пісню Джамали європейці не зможуть зрозуміти.
-
29.04.2016 о 21:00Маршрут Святого Якова в Україні: бюджетний туризм на межі з...Відчайдушні ентузіасти взялися промаркувати загальноєвропейський туристичний пішохідний маршрут територією України. Відтепер зі...21.04.2016 о 20:00Ілля Сагайдак: «В системі паркувального простору потрібні...Лише такий підхід розвантажить столицю, впевнений заступник мера Києва.
-
20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
|
Резонанс
30.12.2016 о 16:06
«Запрошуємо на ялинку у Кремль» - Путін не захотів висилати американських...
Президент РФ зауважив, що Росія буде вибудовувати стосунки зі США, виходячи з політики нового президента...