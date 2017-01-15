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Помічник Путіна заявив бойовикам на Донбасі, що «республіки» повинні...

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На Київщині 14-річна школярка скоїла самогубство

Сьогодні о 16:37

У Києві через фейковий акаунт дівчини грабіжники заманювали чоловіків на...

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Журналістів не пускають на засідання суду у справі Єфремова

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Україна подає позов проти Росії до суду в Гаазі (відео)

Сьогодні о 15:46

СБУ виявила у районі АТО схрон із вибухівкою (фото)

Сьогодні о 15:28

На Волині підліток кинувся рятувати товариша, загинули обидва

Сьогодні о 15:10

Суддя Вищого госпсуду має 7 квартир у Києві та 3 будинки в області

Сьогодні о 14:52

Парубій визнав, що через Водохреще відвідування засідань ВР нардепами...

Сьогодні о 14:33

Стало відомо, коли відкриється оглядовий майданчик біля Андріївської...

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На Полтавщині застрелено 26-річного капітана-контрактника

Сьогодні о 13:57

У Нацраді прокоментували появу «російських військових з Донбасу» в ефірі...

Сьогодні о 13:38

«Укрзалізниця» запускає потяг «Мукачево - Будапешт»

Сьогодні о 13:20

Савченко опублікувала списки полонених, відкориговані станом на 16 січня...

Сьогодні о 13:00

На Донеччині у сутичці між місцевими бойовиками та російськими найманцями...

Сьогодні о 12:42

Стали відомі нові вимоги МВФ до України у 2017 році

Сьогодні о 12:24

На Луганщині суд почав розгляд справи Єфремова

Сьогодні о 12:05

Байден назвав єдиний шлях, завдяки якому Україна буде єдиною

Сьогодні о 11:47

Мера Дніпра Філатова на кареті швидкої відвезли у лікарню

Сьогодні о 11:28

На СТБ прокоментували вихід програми «Битва екстрасенсів» з російськими...

Сьогодні о 11:10

В Індії заарештовано чоловіка, який зґвалтував понад 500 неповнолітніх...

Сьогодні о 10:52

Нічна стрілянина на Житомирщині: шість осіб поранені, один загинув

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З'явилося відео з місця авіакатастрофи під Бішкеком