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Сьогодні о 02:10
Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми
Знову обстріл старої частини міста.
03.02.2017 о 23:15
В ОБСЄ заявили, що загострення ситуації на Донбасі не було...
В ОБСЄ заявили, що сторони конфлікту здатні забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.
03.02.2017 о 19:30
Штаб АТО, - сьогодні двоє українських військових загинули,...
За сьогодні двоє українських військових загинули, п’ятеро були поранені.
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Сьогодні о 03:31
Позашляховики престижної марки українській поліції продаватимуть з...
Сьогодні о 02:43
Правоохоронці викрили родину, яка збувала наркотики під прикриттям...
Сьогодні о 02:10
Новий обстріл Авдіївки: Снаряд влучив у квартиру з дітьми
Сьогодні о 01:38
Як працює мобільний додаток від «Укрзалізниці»: перші враження пасажирів
Сьогодні о 01:07
Саакашвілі звинуватив Порошенка у плагіаті
Сьогодні о 00:29
На Херсонщині оголосили карантин через спалах африканської чуми
03.02.2017 о 23:59
Масове дезертирство бойовиків “ДНР” у районі Авдіївки
03.02.2017 о 23:45
У Києві затримали серійного нападника (відео)
03.02.2017 о 23:30
Поради, як збудувати процвітаючу Україну, - чому не треба слухати тих, хто...
03.02.2017 о 23:15
В ОБСЄ заявили, що загострення ситуації на Донбасі не було спонтанним
03.02.2017 о 23:10
Лукашенко попередив Москву про можливий серйозний конфлікт
03.02.2017 о 22:52
Я побоююся за свою сім'ю, - Зозуля
03.02.2017 о 22:34
«Скаржиться на українських морпіхів»: опубліковано телефонну розмову...
03.02.2017 о 22:16
Новий загін поліції прибув до Авдіївки (фото, відео)
03.02.2017 о 21:58
Слідство розкрило схему фінансування Глазьєвим одеських сепаратистів...
03.02.2017 о 21:41
«Стурбованість щодо російської окупаціі»: у Білому домі пояснили позицію...
03.02.2017 о 21:30
«Померли в один день»: подробиці загибелі молодої пари на Львівщині (відео)
03.02.2017 о 21:10
Порошенко «посварився» в Одесі чиновником і звільнив його
03.02.2017 о 20:50
Ситуація з безпекою на Сході України «жахлива», - МЗС Німеччини
03.02.2017 о 20:30
Росія хоче повернути собі силу впливу на Україну, - Яценюк
03.02.2017 о 20:10
У Харкові в центрі міста замість Леніна з'явиться ангел
03.02.2017 о 19:50
«Висміювання Трампа»: європейські телеканали запустили сатиричний проект...
03.02.2017 о 19:30
Штаб АТО, - сьогодні двоє українських військових загинули, п’ятеро поранені
Ексклюзив!
17.12.2016 о 11:36
Відбулася офіційна церемонія зважування ММА турнiру CAGE ENCOUNTER 5
Український спортсмен битиметься за титул чемпіона світу.
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29.05.2016 о 11:00У дитинстві на схилах Олександрівської лікарні я викопувала залишки...У День міста ми розмовляємо із Ольгою Богомолець про Київ та киян.10.05.2016 о 19:00На українському відборі «Євробачення» вболівала за Hardkiss, але вірю в...Проте співачка побоюється, що серйозну пісню Джамали європейці не зможуть зрозуміти.
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29.04.2016 о 21:00Маршрут Святого Якова в Україні: бюджетний туризм на межі з...Відчайдушні ентузіасти взялися промаркувати загальноєвропейський туристичний пішохідний маршрут територією України. Відтепер зі...21.04.2016 о 20:00Ілля Сагайдак: «В системі паркувального простору потрібні...Лише такий підхід розвантажить столицю, впевнений заступник мера Києва.
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20.04.2016 о 21:00«Якщо українці повстають, то весь світ знає», - поляк, який був на...Перекладач і мистецтвознавець Ричард Сельга розповів, чому він так ретельно стежить з подіями в Україні й чого чекати від...31.03.2016 о 20:00Про війну співати потрібно для тих, хто спостерігає за нею у випусках...Ексклюзивне інтерв'ю з Вовою Гейзером - лідером гурту "Шабля".
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02.02.2017 о 23:10
Щоб «люди спали спокійно»: Шварценеггер запропонував Трампу помінятися місцями...
Екс-губернатор Каліфорнії, актор Арнольд Шварценеггер запропонував президенту США Дональду Трампу...